Зраджували одне одному: американський співак розкрив подробиці особистого життя

Знаменитий актор і співак Джастін Тімберлейк зізнався, що на початку своїх стосунків із теперішньою дружиною Джессікою Біл, він зустрічався із іншими дівчатами.

Цими подробицями актор поділився у своїй книзі мемуарів "Хребет і всі речі, які я не бачу перед собою", яка вийде у світ в кінці цього місяця, повідомляє Radar Online.

Тімберлейк розповів, що з дружиною у них було далеко не кохання з першого погляду. Коли співак вперше зустрів Джессіку, то вона не викликала в нього ніякого зацікавлення. І лише після другої зустрічі він вирішив попросити у дівчини номер телефону.

Після декількох тижнів листування, вони все ж таки почали зустрічатися. Проте їхні відносини мали вільний характер.

"Ми обидва раніше зустрічалися із іншими, уникаючи можливого болю, який могли заподіяти одне одному", — зізнався Тімберлейк.

Однак чим більше пара проводила часу разом, тим менше Джастін і Джессіка хотіли ділити одне одного із кимось ще, що й призвело до одруження пари у 2012 році.

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