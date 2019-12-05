Українська журналістка Яніна Соколова жорстко відповіла продюсеру Юрію Бардашу, який оскандалився під час інтерв'ю Юрію Дудю.

Так, Соколова розповіла про те, що думає про артистів, які гастролюють в РФ. Відео вона розмістила на своєму Youtube-каналі.

"З приводу цькування артистів, які виступають на території Росії. Це фрагмент про те, як громадяни держави, яка терористичним методом забрала наші території, яка терористичним методом за шість років війни вбила більше 13 000 моїх земляків. Я не розумію артистів, які виступають, платять податки, тим самим підтримуючи обороноздатність країни-агресора, називають себе аполітичними. А що для вас політичність? Для мене політичність зараз, на жаль, в усьому. Політичність - це позиція. Позиція, яку ти, як музикант, як артист, висловлюєш у своїй діяльності та в своєму житті. Виступаючи на території РФ артисти українські підтримують, сплачуючи податки і отримуючи гроші від цієї держави і від громадян цієї держави, агресію. Я не можу поважати артистів, які підтримують агресію країни, яка вбиває, калічить , знущається над громадянами моєї держави, яка відбирає території і зробила переселенцями мільйони людей, які змушені були покинути свої території. У тому числі і ваш регіон, Юрій. Ваш регіон - Донбас", - сказала Соколова.

Скріншот з відео

Крім того, Соколова розповіла про те, яке майбутнє в Україні чекає Бардаша.

"Нічого не буде. Багато українців як і раніше будуть слухати ваші пісні. У нас немає заборони на прослуховування музики, фільмів, які можуть якимось чином цікавити будь-якого українця. Їх можна вільно подивитися в інтернеті. Після цих ваших слів, левова частка мислячих українців усвідомлює одне - нам треба подалі втекти від таких, як ви. Знаєте, Юрій, настане той момент, коли Україна буде вільною від сусідських лап, коли Україна стане успішною державою, якою всі ми будемо пишатися. І ось тоді ваше ім'я, в скріпах, буде ім'ям людини, яка в цю країну не вірила та її словесно зрадила", - додала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український продюсер, а також учасник гурту "Гриби" Юрій Бардаш висловився про конфлікт на Донбасі і перейменування вулиць в Україні.

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