"Зовсім не схожий!" Батько Децла видав нову заяву про онука

Батько відомого російського репера Децла (Кирила Толмацького), продюсер Олександр Толмацький засумнівався в його родинному зв'язку із сином Антонієм.

Так, за словами чоловіка, його онук зовсім не схожий на Кирила зовні. Він підозрює, що дружина репера Юлія зраджувала йому, повідомляє "Экспресс газета".

"Про свою вагітність Юля повідомила Кирилу, коли була вже на третьому місяці. До цього, за її словами, вона просто не підозрювала, що при надії. Ну як таке можливо?! Більше того, Тоні зовсім не схожий на Кирила зовні. Ось мій син Федя – одне обличчя з Кирилом у дитинстві", – розповів Толмацький.

Кирило Толмацький Фото: prm.ua

Також він наголосив, що це не має для нього особливого значення, оскільки музикант виростив Тоні як свого сина.

"Зрозуміло, для нас із моєю дружиною Ірою це не має значення. Кирило виростив його як сина, і незалежно від того, що покаже експертиза, Тоні залишиться нашим онуком", – підсумував Толмацький.

Кирило Толмацький із сином Тоні Фото: TVNET

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у сім'ї репера Децла розгорівся скандал – у свідоцтві про народження його сина Тоні у графу "батько" не вписане ім'я Кирила Толмацького.

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