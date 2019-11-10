Знялася для Playboy? Каменських заінтригувала мережу новим фото

Українська співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу знімком на тлі логотипу Playboy. Судячи з геолокації, фото зроблено в мексиканській студії міжнародного журналу.
Фото Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Настя Каменських
instagram.com/kamenskux
"Щось гаряче буде скоро", - підписала фото співачка.
something hot is coming soon 🔥😉 #nk #elefante #playboy #elefantemexicotour #mexico
Шанувальники артистки припустили, що вона знялася для мексиканського журналу Playboy. Зазначимо, що Каменських часто радує своїх фанатів відвертими знімками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських показала пікантний знімок з подругою Ганною Андрійчук-Завгородній, дружиною Позитиву з "Время и Стекло".
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