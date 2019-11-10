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10 листопада • оновлено в 11:50
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Знялася для Playboy? Каменських заінтригувала мережу новим фото

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Українська співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу знімком на тлі логотипу Playboy. Судячи з геолокації, фото зроблено в мексиканській студії міжнародного журналу.

Фото Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com/kamenskux

Новини
"Немає теплих стосунків": ексдружина Потапа зізналася, як їхній син спілкується з Каменських
"Щось гаряче буде скоро", - підписала фото співачка.

something hot is coming soon 🔥😉 #nk #elefante #playboy #elefantemexicotour #mexico

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Шанувальники артистки припустили, що вона знялася для мексиканського журналу Playboy. Зазначимо, що Каменських часто радує своїх фанатів відвертими знімками.

#isexyandiknowit 💋

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Soy tu sueño 🍭

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських показала пікантний знімок з подругою Ганною Андрійчук-Завгородній, дружиною Позитиву з "Время и Стекло".

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