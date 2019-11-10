Знялася для Playboy? Каменських заінтригувала мережу новим фото

Українська співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу знімком на тлі логотипу Playboy. Судячи з геолокації, фото зроблено в мексиканській студії міжнародного журналу.

Фото Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Настя Каменських instagram.com/kamenskux

"Щось гаряче буде скоро", - підписала фото співачка.

Шанувальники артистки припустили, що вона знялася для мексиканського журналу Playboy. Зазначимо, що Каменських часто радує своїх фанатів відвертими знімками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських показала пікантний знімок з подругою Ганною Андрійчук-Завгородній, дружиною Позитиву з "Время и Стекло".

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