"Знову д*па!" Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику мережі, опублікувавши нове відверте фото.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася знімком із відпочинку, на якому зображена в маленькому чорному купальнику.

Зірка обернулася до камери боком і, позуючи, зробила акцент на демонстрації п'ятої точки.

instagram.com/annasedokova

"Так спекотно тут", – написала в пості Сєдокова. Відзначимо, судячи з позначки геолокації, співачка відпочиває на острові Міконос в Егейському морі.

Частина прихильників традиційно залишила під новою фотографією Сєдокової схвальні коментарі, однак інші користувачі розкритикували дівчину, назвавши її надто вульгарною.

"І знову д*па! Ти ж мати трьох дітей!" "А крім д*пи є чим похвалитися?" "Анно, а яким фотошопом ви целюліт забираєте?" "Все ж у жінці повинна бути загадка. А тут всі відповіді на видноті", – пишуть у коментарях.

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Коментарі до фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона радувала шанувальників останнім часом:

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

Крім того, співачка обурила користувачів мережі відвертим відео. На ньому вона позувала в боді та прозорих лосинах.

instagram.com/annasedokova

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