"Знову вагітна?" Лобода розбурхала мережу фото з величезним животом

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників новим знімком, на якому вона позувала з величезним животом.

Як виявилося, фото, яке Лобода розмістила на своїй сторінці в Instagram, зробили, коли артистка була на 9 місяці вагітності.

Світлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Новини Лобода вразила мережу інтимним фото в ліжку

"Знову вагітна! Від кого? Тільки ж народила", "Світлано, народжуєте ви, звісно, швидше і легше дітей, ніж альбом", "На вагітну не схожа, ніби просто кульку проковтнула", "Все ж вагітна, вітаю", "Жах", "Живіт вам до лиця", "Що знову вагітна?", "Богиня, навіть на 9 місяці вигляд має прекрасний", –коментують світлину в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.

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