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"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом

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Епатажна українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова здивувала фанатів своїм зовнішнім виглядом.

На сторінці в Instagram артистка опублікувала відео з недавнього концерту. На сцену вона вийшла в незвичайному вбранні — з-під блискучих синіх штанів виднілася темна білизна з високою посадкою.

Деякі фоловери Сєдокової похвалили її сміливий образ і засипали компліментами про відмінну фігуру. Іншим же не сподобався сценічний лук співачки, і вони висловили своє невдоволення в коментарях.

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"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом

скрін відео

"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом

скрін відео

"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом

скрін відео

"Дивні труси-штани", "Ну ви ж красива, чому таке вбрання?" "Ця коригуюча білизна — просто треш", "Із віком трусики все вище", "Можна було відразу голою вийти, чого соромитися", "Знову труси стирчать", "Красуня в будь-якій вазі!" "Фігура — бомба", — пишуть під постом.

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"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом
"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом
"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом
"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом
"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом
"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом
"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом
"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом
"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, обурила користувачів мережі відвертим відео. На ньому вона позувала в боді та прозорих лосинах.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Фото: instagram / annasedokova

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Особа
Анна Сєдокова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесвидеоконцерт
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
фубля
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Какая певица ?? А сранная сРуцкая певичка !Такие поют токо в кацапии !
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