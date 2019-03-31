"Знову труси стирчать!" Сєдокова розлютила фанатів вульгарним образом

Епатажна українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова здивувала фанатів своїм зовнішнім виглядом.

На сторінці в Instagram артистка опублікувала відео з недавнього концерту. На сцену вона вийшла в незвичайному вбранні — з-під блискучих синіх штанів виднілася темна білизна з високою посадкою.

Деякі фоловери Сєдокової похвалили її сміливий образ і засипали компліментами про відмінну фігуру. Іншим же не сподобався сценічний лук співачки, і вони висловили своє невдоволення в коментарях.

скрін відео

скрін відео

скрін відео

"Дивні труси-штани", "Ну ви ж красива, чому таке вбрання?" "Ця коригуюча білизна — просто треш", "Із віком трусики все вище", "Можна було відразу голою вийти, чого соромитися", "Знову труси стирчать", "Красуня в будь-якій вазі!" "Фігура — бомба", — пишуть під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, обурила користувачів мережі відвертим відео. На ньому вона позувала в боді та прозорих лосинах.

Анна Сєдокова Фото: instagram / annasedokova

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