Знову разом? Еністон і Пітт романтично відпочили в Італії

Після гучного розлучення з Анджеліною Джолі голлівудський актор Бред Пітт провів романтичні канікули в Італії разом з колишньою дружиною, зіркою Дженніфер Еністон.

Про це інсайдер повідомив виданню New Idea.

Романтичні вихідні організував Пітту друг і актор Джордж Клуні. Він запросив екс-подружжя на курорт в Рим, куди сам відправився з дружиною Амаль.

Нещодавно їх бачили разом з дітьми Пітта від Джолі

"Це були чарівні два дні. Вони обидва були в захваті. Вихідні дійсно зблизили їх. Джен сказала Амаль, що вона наче повернулася в минуле з Піттом, коли вони не зводили очей один з одного. А Бред ніколи не виглядав щасливішим, ніж під час цих римських канікул", - поділилося джерело.

За словами інсайдера, Пітт щосили намагається повернути Еністон, актриса теж не проти, але возз'єднання ускладнює проблема з довірою, адже Пітт покинув дружину заради Джолі.

Дженніфер Еністон і Бред Пітт знову разом?

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2019 року через три роки після перших новин про розрив, одна з найпопулярніших пар Голлівуду Бред Пітт і Анджеліна Джолі стали офіційно розлучені.

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