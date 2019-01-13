Знову кинули: з Меган Маркл сталася нова неприємність

Дружину принца Гаррі Меган Маркл покинув її охоронець. Жінка пропрацювала в охороні герцогині Сассекської півроку. Причиною її рішення піти з престижної роботи, за даними ЗМІ, могло стати бажання Меган "бути серед людей".

Ім'я жінки не розголошується в інтересах безпеки. Про це повідомляє видання повідомляє видання Daily Star.

Про охоронця Маркл відомо, що вона є інспектором Скотланд-Ярду. Колеги характеризують її з найкращої сторони, як професіонала найвищого класу. Зокрема, вона, очолюючи команду охорони, приймала рішення про евакуацію герцогині з ринку на Фіджі.

Перебуваючи в турі по Австралії і Океанії принц Гаррі і Меган Маркл не з'являвся на публіці без особистого охоронця.

Як писав OBOZREVATEL, принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл втратили вже трьох персональних помічників. Причиною проблем королівської сім'ї стало грубе поводження Маркл з персоналом, а також раптове погіршення характеру принца Гаррі.

Крім того, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що співробітники палацу прозвали Маркл "монстром" - за зневажливе ставлення до себе. За їх словами, герцогиня прокидається тоді, коли в Каліфорнії п'ята ранку (о першій годині дня за Лондонським часом). Вона виставляє їм непомірні вимоги, вигадує нові правила і доводить всіх своїми примхами.

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