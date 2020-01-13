"Знову гола!" Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото

Українська співачка і учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася пікантним знімком, на якому позувала в купальнику.

Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Час відновитися. Привіт відпустка. Я так сумувала", - підписала фото Дорофєєва.

"Нереальна", "Фігурка шикарна", "Красуня", "Надь, ти дуже красива", "Просто бомба", "Знову гола", "Це дуже красиво", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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