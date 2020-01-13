Головна Новини
13 січня • оновлено в 11:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Знову гола!" Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото

1.3т
Читати матеріал російською

Українська співачка і учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася пікантним знімком, на якому позувала в купальнику.

Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Знову гола!" Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото
Новини
Їла сало з сосків, пила горілку з пупка: Дорофєєву мало не вирвало на популярному шоу
"Час відновитися. Привіт відпустка. Я так сумувала", - підписала фото Дорофєєва.

"Нереальна", "Фігурка шикарна", "Красуня", "Надь, ти дуже красива", "Просто бомба", "Знову гола", "Це дуже красиво", - пишуть в мережі.

"Знову гола!" Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото
"Знову гола!" Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото
"Знову гола!" Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото
"Знову гола!" Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Надія Дорофєєва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
6
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги