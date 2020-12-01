'Зниклий' дорогою до колонії Єфремов знайшовся: де він зараз перебуває

Засудженого за смертельну ДТП російського актора Михайла Єфремова, який нещодавно нібито "зник" дорогою до колонії, знайшли. Його перевели із СІЗО до виправної колонії №4 у Білгородській області.

Туди його відправили для відбуття покарання після 20-денного карантину в ізоляторі. Про це повідомило видання "ТАСС" із посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

"Єфремова перевели до колонії для відбування покарання. 30 листопада закінчився термін його 20-денного карантину, який він відбував у зв'язку із заходами безпеки через пандемію коронавірусу", – розповіло джерело.

Так, артист буде відбувати покарання у виправній колонії №4 у Білгородській області, де раніше перебували футболісти Павло Мамаєв та Олександр Кокорін. Після навчання Єфремов зможе працювати на пошитті одноразових медичних костюмів або пекарем.

Крім того, в цій колонії ув'язнені також виробляють засоби для дезінфекції, пральний порошок, роблять скляні сувеніри та дерев'яні піддони, виготовляють борошно, висівки і шліфований горох.

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