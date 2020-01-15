Знаменита б'юті-блогерка виявилася трансгендером: фото і відео

Відома голландська б'юті-блогерка Ніккі де Ягер, відома під псевдонімом NikkieTutorials, зізналася, що є трансгендером.
Про це вона заявила в відео, яке з'явилося на YouTube-каналі моделі 13 січня. "Я хочу почати цей рік з правди, нарешті розповівши вам про ту частину мого життя, яка зробила мене тією, хто я є. Я не можу повірити , що зараз говорю про це перед усім світом, але, чорт забирай, це так прекрасно відчувати, що зараз я це зроблю", – зізналася Ніккі.
you know he's a keeper when he can make photos like this ! 🙊💕✨ enjoying some time off with Mr. Tutorials and a rash because apparently I'm allergic to the sun 💃🏼
За словами де Ягер, вона "народилася в неправильному тілі". І в дитинстві відчула, що вона не хлопчик, носила одяг для дівчаток і грала з ляльками.
Ніккі де Ягер почала приймати гормони в 14 років і повністю перетворилася в дівчинку до 19 років.
Менш ніж за добу її зворушливе звернення до підписників зібрало 12 мільйонів переглядів і потрапило в світовий топ самих рейтингових.
Блогерша прославилася навчальними роликами про те, як робити макіяж. В її відео з'являлися як інші популярні ютубери, так і знаменитості, включаючи Леді Гагу, Джессі Джі і Кім Кардашьян. До початку 2020 року на канал Nikkie Tutorials підписані майже 13 млн людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, першу в світі зірку-трансгендерів реаліті-шоу Міріам Рівера знайшли мертвою в її будинку в Мексиці.
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