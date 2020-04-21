Змушений продавати речі: відомий продюсер розповів про бідність Кіркорва

Скандальний російський продюсер Андрій Разін розповів про те, що відсутність концертів, великих корпоративів і вимушене повернення всіх передоплат, російські зірки почали продавати свої речі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Перший пішов. Як я і передбачав, наші зірки першої величини почали продавати свої особисті речі. Такі, як Пугачова, Леонтьєв та багато інших сьогодні змушені різко скоротити свої витрати і, крім дотримання домашнього карантину, змушені тепер утримувати величезну армію своїх підлеглих, а також покоївок і обслугу", - пише Разін.

Він додав, що сам ніяких речей продавати не буде.

"Семикаратний перстень я подарував Аллі Борисівні Пугачовій в присутності Сашка Буйнова та його дружини Олени. Це - найбільший подарунок, який я зробив тоді Аллі Борисівні. Цю колекцію ви можете також побачити в музеї групи "Ласкавий май". Вона також не продається і продаватися не буде ніколи, як і цей готель, який буде працювати більше 250 років, щоб ваші онуки і правнуки могли побачити ці експонати", - заявив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін заявив, що незабаром багатьом зіркам шоу-бізнесу, серед яких і Алла Пугачова з Максимом Галкіним, доведеться продавати своє майно через коронавірус.

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