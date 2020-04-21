Змушений продавати речі: відомий продюсер розповів про бідність Кіркорва

Скандальний російський продюсер Андрій Разін розповів про те, що відсутність концертів, великих корпоративів і вимушене повернення всіх передоплат, російські зірки почали продавати свої речі.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Перший пішов. Як я і передбачав, наші зірки першої величини почали продавати свої особисті речі. Такі, як Пугачова, Леонтьєв та багато інших сьогодні змушені різко скоротити свої витрати і, крім дотримання домашнього карантину, змушені тепер утримувати величезну армію своїх підлеглих, а також покоївок і обслугу", - пише Разін.
Він додав, що сам ніяких речей продавати не буде.
"Семикаратний перстень я подарував Аллі Борисівні Пугачовій в присутності Сашка Буйнова та його дружини Олени. Це - найбільший подарунок, який я зробив тоді Аллі Борисівні. Цю колекцію ви можете також побачити в музеї групи "Ласкавий май". Вона також не продається і продаватися не буде ніколи, як і цей готель, який буде працювати більше 250 років, щоб ваші онуки і правнуки могли побачити ці експонати", - заявив він.
Перший пішов. Як я і передбачав, наші зірки першої величини почали продавати свої особисті речі через відсутність концертів, великих корпоративів і повернення всіх передоплат, які становили до 200.000 € і більше. Такі, як Пугачова, Леонтьєв та багато інших сьогодні змушені різко скоротити свої витрати і, крім дотримання домашнього карантину, змушені тепер утримувати величезну армію своїх підлеглих, а також покоївок і обслугу. Тому їм нічого іншого не залишається робити, як тільки продавати свої особисті речі. Думаю, що потім підуть діаманти, прикраси, а після цього почнуться продажі будинків. Так, що стежите за новинами в цій сфері. На цьому тлі хочу заявити, що група "Ласкавий травень" ні за яких обставин свої особисті концертні речі продавати не буде. Це стосується діамантів і смарагдів, які виставлені сьогодні в музеї групи, розташованому в готелі "Разін" в місті Сочі, на вулиці Учительській, 15. Там же ви можете побачити і інші експонати: костюми, особисті речі, документи, зібрані за 35 років творчої діяльності. Повірте, там виставлені унікальні речі, які були викуплені мною в 1989-му році з дозволу Олександри Бірюкової - заступника Голови Ради Міністрів СРСР. Тоді я викупив всю колекцію Гохрана, яку виставили на продаж через відсутність грошей на виплату зарплати вчителям, в якій були самі рідкісні смарагди від 5 до 22 карат. До речі, семікаратний перстень я подарував Аллі Борисівні Пугачовій в присутності Сашка Буйнова та його дружини Олени. Це - найбільший подарунок, який я зробив тоді Аллі Борисівні. Цю колекцію ви можете також побачити в музеї групи "Ласкавий травень". Вона також не продається і продаватися не буде ніколи, як і цей готель, який буде працювати більше 250 років, щоб ваші онуки і правнуки могли побачити ці експонати. Ми нічого не продаємо, а все залишаємо для наших глядачів, для наших шанувальників, для тих, хто прибуває в наш готель. Проте, так як я дружу з Філіпом Кіркоровим, даю вам посилання на сайт, на якому можна придбати особисті речі та унікальні костюми Філіпа: winway-store.com🤦♂️👋💐
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін заявив, що незабаром багатьом зіркам шоу-бізнесу, серед яких і Алла Пугачова з Максимом Галкіним, доведеться продавати своє майно через коронавірус.
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