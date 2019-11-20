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20 листопада • оновлено в 16:22
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ЗМІ виявили молоду коханку Лукашенка: як вона виглядає

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За даними ЗМІ президент Білорусі Олександр Лукашенко мав "романтичний зв'язок" з "Міс Білорусь-2018" Марією Василевич.

Крім того, 22-річна "королева краси" стала наймолодшим депутатом нижньої палати парламенту Білорусі, пише видання The Times.

Олександр Лукашенко і Марія Василевич

Олександр Лукашенко і Марія Василевич

president.gov.by

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Василевич часто бачили з 65-річним Лукашенко на публіці з тих пір як в травні 2018 року вона отримала титул "Міс Білорусь". Вони разом відвідували державні фестивалі, хокейні матчі, а також Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії.

II Европейские Игры завершились 🔥 ⠀ И как же это было красиво, эмоционально и душевно 🥰 ⠀ Лесик @lesik_2019 🦊 заставил взгрустнуть весь стадион "Динамо" 😢 ⠀ Это было так трогательно 🙈 Не выпускала телефон из рук- так хотелось запечатлеть эти моменты, и заодно, как и обещала, показать вам функцию съемки Dual на #huaweip30pro : одновременно на экране и общая картинка, и приближенный вариант. В общем, идеально, когда хочешь рассмотреть детали 😉 #huaweidualvideo #minsk #minsk2019 #europeangames #europeangames2019 #минск2019 ⠀

Публикация от Maria Vasilevich (@by_vasilevich)

Також Лукашенко нагородив Василевич державною медаллю за внесок у культуру і доброчинність, а також особисто спостерігав за її підготовкою до конкурсу "Міс світу-2018".

З 17 жовтня офіційно кандидат в депутати Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь. Спасибі всім, хто підтримав мене на етапі збору підписів і тим самим дав можливість представити свою позицію на цих виборах. У найближчий місяць моя головна задача - донести до кожного виборця свою програму і плани можливої роботи в Парламенті. ⠀ Сподіваюся, що молоді все-таки вдасться відстояти свою позицію і вона буде представлена в наступному скликанні. І звичайно, буду дуже вдячна, якщо ви порахуєте мене її гідним представником і підтримайте мої пропозиції.

Публікація від Maria Vasilevich (@by_vasilevich)

ОСВІТА На сьогоднішній день провела 5 в зустрічей в трудових колективах, велика частина з яких - школи і гімназії. І спілкуючись з педагогами, часто чую думку, що останнім часом намічається тенденція, коли батьки так захоплюються кар'єрою, що мимоволі перекладають відповідальність за виховання і освіту своїх дітей на вчителів. Будь-яку провину дитини або погана успішність - це вина вчителя, який мало часу приділяє уваги їх чаду. Не кажу, що всі батьки такі, але прецеденти є. Вихід з цієї ситуації представляється такою - закріплення зон відповідальності як за педагогом, так і за батьками. В цілому, система освіти безумовно потребує вдосконалення. Як недавній студент можу з упевненістю сказати, що не у всіх вистачає особистої мотивації в отриманні якісних знань. Вихід - перегляд розподілу бюджетних місць після кожної сесії. Знаю, що серед моїх передплатників багато і студентів / школярів, і мам / педагогів. Які проблеми хвилюють вас?

Публікація від Maria Vasilevich (@by_vasilevich)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко різко "наїхав" на Путіна. Він поскаржився на постійні вимоги голови РФ.

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особа
Олександр Лукашенко
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну так царь батюшка же, вот и призывал на ложе красавицу) все в белоруссо-русских традициях. куда там вовану с берлускони)
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