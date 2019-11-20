ЗМІ виявили молоду коханку Лукашенка: як вона виглядає

За даними ЗМІ президент Білорусі Олександр Лукашенко мав "романтичний зв'язок" з "Міс Білорусь-2018" Марією Василевич.

Крім того, 22-річна "королева краси" стала наймолодшим депутатом нижньої палати парламенту Білорусі, пише видання The Times.

Олександр Лукашенко і Марія Василевич president.gov.by

Василевич часто бачили з 65-річним Лукашенко на публіці з тих пір як в травні 2018 року вона отримала титул "Міс Білорусь". Вони разом відвідували державні фестивалі, хокейні матчі, а також Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії.

Також Лукашенко нагородив Василевич державною медаллю за внесок у культуру і доброчинність, а також особисто спостерігав за її підготовкою до конкурсу "Міс світу-2018".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко різко "наїхав" на Путіна. Він поскаржився на постійні вимоги голови РФ.

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