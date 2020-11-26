ЗМІ показали, як Зеленська на елітній машині їздить по Києву, перевищуючи швидкість. Відео
Перша леді та дружина президента України Володимира Зеленського Олена їздить на елітній іномарці, яку супроводжують десять охоронців.
Згідно з декларацією глави держави за 2019 рік, на ній числиться куленепробивна машина марки Mercedes Benz S 500. Але першу леді возить особистий шофер з охороною, пише "Страна" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Так, Зеленську супроводжує автомобіль бізнес-класу Toyota Camry і десять охоронців. Крім того, журналісти стали свідками того, як дружина президента ганяє по Києву.
У будній день було помічено, як на Столичному шосе її машини розганялися до швидкості 114 км/год. Варто відзначити, що на цій ділянці дозволено їздити тільки 50 км/год, а з 1 листопада – 80 км/год.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перша леді Олена Зеленська на відкритті виставки "Річ у тім..." з'явилася в стильному образі. Шанувальники засипали її компліментами.