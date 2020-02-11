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11 лютого • оновлено в 17:31
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Змарніла Адель розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото

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Британська співачка Адель, яка продовжує стрімко худнути, здивувала шанувальників зовнішнім виглядом під час нового виходу.

Так, свіжим знімком, зробленим на вечірці після премії "Оскар-2020", поділилася на своїй сторінці в Instagram польська телеведуча Кінга Русин.

Адель

Адель

Getty

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"Це не вона": фанати не впізнають екстремально схудлу Адель на новому фото

На фотографії Адель позує в блискучій леопардовій сукні Ralph&Russo, яка підкреслила тонку талію зірки. Крім того, після схуднення змінилося і обличчя співачки – зараз шанувальники насилу впізнаються артистку.

Більш того, не відразу впізнала Адель навіть сама Русин, про що зізналася на своїй сторінці в соцмережі:

"Якщо чесно, я не одразу впізнала її, тому що вона стала такою худенькою. Ми, сміючись розмовляли, поки вона не сказала, як її звати".

Знімок викликав ажіотаж серед шанувальників телеведучої. Користувачі також зазначили, що співачка дуже змінилася, а деякі і зовсім сплутали Адель з Наталі Портман.

Змарніла Адель розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото
Змарніла Адель розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото
Змарніла Адель розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото
Змарніла Адель розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, у 2017 році Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок. А в 2019 році з'явилися чутки, що вона має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Адель
Місце
Великобританія
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