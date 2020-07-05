Українська співачка і колишня народна депутатка Злата Огнєвіч вперше прокоментувала чутки про роман в впливовим політиком, ім'я якого тримається в секреті.

Так, раніше з'явилися плітки, що в період своєї політичної діяльності артистка крутила роман з главою Адміністрації одного з колишніх президентів України. Про це йшла мова в передачі "Світське життя" з Катериною Осадчою на каналі 1+1 (відео дивіться в кінці новини).

Злата Огнєвіч зробила заяву про роман з впливовим українським політиком Instagram Злати Огнєвіч

З 2014 по 2015 рік Огнєвіч була народним депутатом України від "Радикальної партії" Олега Ляшка. Саме тоді вона нібито закрутила роман з впливовим колегою. За словами ведучої Катерини Осадчої, їхньому зв'язку є докази – в документах зафіксована інформація, що вони разом літали на чартерному рейсі.

Огнєвіч ухильно прокоментувала чутки про особисте життя:

"Якщо я літала до Америки, це ж не означає, що у мене роман з Бараком Обамою. Думайте, що хочете".

Осадча, в свою чергу, додала, що в шоу-бізнесі за очі говорять про те, ніби у співачки було більше грошей і впливу, коли Злата зустрічалася з політиком.

"Якби у мене був такий чоловік або зв'язки з політикою, я б мала, напевно, зараз будинок за Києвом, про який я давно мрію, якесь круте авто. У мене звичайна машина, у мене однокімнатна квартира, яку ми придбали з батьками. Тому вся моя декларація, як на долонях", – відповіла Огнєвіч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Злата Огнєвіч знялася у відео з повністю голим чоловіком.