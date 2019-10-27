Зірці "Танців з зірками" стало погано в прямому ефірі

Зірці шоу "Танців з зірками" гімнастці Ганні Різатдіновій стало погано в прямому ефірі. Відразу після виступу у дівчини сильно підскочив тиск.

Гімнастка не змогла дослухати думки членів журі з приводу її танцю, а сам ефір довелося перервати на рекламу.

Анна Різатдінова та Олексій Прохоров 1+1

Анна Різатдінова та Олексій Прохоров виконали номер з класичного балету з елементами ф'южн.

Анна Різатдінова та Олексій Прохоров Скріншот з відео

Анна Різатдінова та Олексій Прохоров Скріншот з відео

Ймовірно, причиною поганого самопочуття стала не тільки втома і навантаження, але і трагічні події в сім'ї. На цьому тижні дідусь спортсменки пішов з життя.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в неділю 27 жовтня на каналі "1+1" відбувся десятий випуск шоу "Танці з зірками". Його темою став - "Містичний вечір на Хелловін". За підсумком "танцю за життя" проект покинули Даніель Салем і Юлія Сахневич.

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