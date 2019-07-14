Зірці серіалу "Універ" – 41: як змінився і постарів знаменитий "Кузя"

У неділю, 14 липня, свій день народження відзначає російський актор українського походження, відомий за роллю Кузі в популярному ситкомі "Універ" Віталій Гогунський.

Артистові виповнився 41 рік. Незважаючи на те, що наразі Гогунський не дуже часто з'являється в рейтингових проектах, він активно продовжує будувати акторську кар'єру, а також професійно займається музикою (співак, композитор).

Але все ж у більшості шанувальників він асоціюється з персонажем Кузею – студентом Едуардом Кузьміним з серіалу "Універ". Він почав брати участь в проекті в 2008 році, в 2013 припинив співпрацю. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як з тих пір змінився актор.

Віталій Гогунський в ролі Кузі (серіал "Універ") Hochu

Віталій Гогунський народився в 1978 році в Кременчуці, Полтавська область, Україна. Дитинство провів в Полтаві, після закінчення школи поїхав до Одеси, де навчався в політехнічному університеті.

Віталій Гогунський в юності Соц мережі

Віталій Гогунський зараз Insragram @gogunskv

На початку 2000-х працював на регіональному телеканалі ведучим, після чого Гогунського запросили телеведучим в Москву на телеканал "Росія".

Віталій Гогунський в серіалі "Універ" (Кузя) TopNews

Віталій Гогунський 24СМІ

У 2004 році дебютував як актор кіно, зігравши роль в комедії "Прощайте, доктор Фрейд!". У 2006 році вийшов фільм "Людина безповоротна", де Віталій виконав одну з головних ролей.

Віталій Гогунський в серіалі "Універ" (Кузя) Cosmopolitan

Віталій Гогунський в 2019 році Insragram @gogunskv

З 2008-2011 роки знімався в популярному серіалі "Універ" в ролі Кузі, яка принесла йому велику популярність. Потім знявся в продовженні, в "Універ. Нова общага" (2011-2013), в 2013 році Віталій покинув проект. 3 червня 2013 року на телеекрани вийшов серіал "СашаТаня", де Віталій також знявся в декількох серіях.

Віталій Гогунський в серіалі "Універ" (Кузя) TopNews

Віталій Гогунський Insragram @gogunskv

Зараз він активно займається музичною кар'єрою. Віталій одружений, виховує доньку Мілану.

Віталій Гогунський в серіалі "Універ" (Кузя) TopNews

Віталій Гогунський в 2019 році Insragram @gogunskv

Віталій Гогунський з дружиною Hello!

Віталій Гогунський Hello!

Віталій Гогунський з дружиною Cosmopolitan

Віталій Гогунський з сім'єю Insragram @gogunskv

Віталій Гогунський зараз Insragram @gogunskv

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська блиснула голими грудьми в спокусливій сукні, чим викликала ажіотаж в мережі.

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