Солістці REFLEX – 48: куди зникла Ірина Нельсон і як вона змінилася

Російська співачка, солістка гурту REFLEX Ірина Нельсон 19 квітня свткує свій день народження.

Так, їй виповнюється 48 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим зараз займається артистка і як вона виглядає (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон (справжнє ім'я – Ірина Тюріна) народилася 19 квітня 1972 року в Барабінську Новосибірської області Росії. Музикою займалася з дитинства, за фахом вона – викладач фортепіано.

Свою кар'єру Нельсон починала в складі новосибірського джазового оркестру. Першу славу вона отримала як співачка Діана, під цим псевдонімом співачка виступала в 1992–1999 роках.

У 1999 році Нельсон заснувала новий гурт REFLEX, у якому стала провідною солісткою.

У 2007 році залишила колектив і надалі виступала сольно, з 2012 року поєднує сольну кар'єру з роботою в колективі в якості основної солістки як "Ірина Нельсон і гурт REFLEX".

Ірина Нельсон та REFLEX Pinterest

Зараз співачка знаходиться у відмінній фізичній та музикальній формі, регулярно дає концерти.

Також артистка не перестає дивувати шанувальників своєю красою і молодою зовнішністю. У своєму Instagram Нельсон часто ділиться яскравими фотографіями.

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Багатьох цікавить, як зірка доглядає за собою і зберігає такі приголомшливі обличчя і фігуру.

Так, відомо, що Ірина Нельсон дотримується вегетаріанства. Вона веган: їсть лише фрукти, овочі, бобові і молоко.

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Також солістка REFLEX займається йогою і намагається правильно доглядати за собою.

Так, вона використовує ізраїльську косметику, миючі засоби з глиною і водоростями, тканинні маски, мигдальне масло. Кращою за креми для тіла Нельсон вважає сауну з ефірними масла лайма і кедра.

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

"У моїй спальні, наприклад, немає електронних приладів, які не заношу туди навіть мобільний телефон. Це священне місце, не дарма в готельних номерах в тумбочку кладуть Біблію. Пам'ятайте, що остання думка сьогодні – перша думка завтра. Тому, засинаючи, думаю тільки про хороше ", – каже Ірина Нельсон.

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

За зізнанням артиски, вона пробувала мезотерапію і ботокс, але ні те, ні інше їй не припало до душі. За словами Ірини, мезотерапія – це "жахливо боляче", а за допомогою ботокса вона намагалася прибрати зморшки навколо очей.

"Зморшки зникли, але разом з ними пішла й жива міміка, а для артистки це жахливо. Cлава Богу, зараз цей сковуючий ефект пройшов", – розповідає Нельсон про свій досвід використання ботоксу.

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон Pinterest

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

"Те, як я виглядаю, – результат моєї багаторічної і постійної праці, а зовсім не подарунок природи... У 16 років я була гидким каченям – сутулим підлітком", – зізналася якось артистка в інтерв'ю.

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