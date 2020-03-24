Зірці "Квартал 95" – 45: як змінився Валерій Жидков з часів КВН

Актор студії "Квартал 95" Валерій Жидков 24 березня святкує день народження.

Так, артистові виповнилося 45 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як змінився зірка "Кварталу" з часів КВН.

Валерій Жидков kvartal95.com

Так, майбутній актор народився 24 березня 1975 року в Тамбові.

У школі Жидков любив точні науки, особливо подобалася хлопчикові хімія. Однак пов'язувати з нею майбутню професію Валерій не став. У старших класах він захопився програмуванням і вступив до Тамбовського державного технічного університету, де і захопився КВН.

З першого курсу Жидков разом з ще однією майбутньою зіркою "Кварталу" Степаном Казаніним створив команду "Тапкіни діти".

У 1999 році Жидков і Казанін приїхали до Києва для участі у Відкритій українській лізі, де змагалися з командою з Кривого Рогу "95 квартал", капітаном якої був Володимиром Зеленським. Примітно, що тоді команда Жидкова перемогла.

І вже в 2003 році Жидков і Казанін стали учасниками "95 квартал", де взяли участь у Вищій лізі в Москві. У тому ж році в Києві була створена "Студія Квартал 95", куди Зеленський запросив і Жидкова з Казаніним.

З тих пір Валерій багато років працював автором у команді, писав репризи, жарти й сценарії шоу. А в 2006 році Жидков і сам вийшов до глядачів: в рамках "Вечірнього кварталу" він став брати участь в шоу зі своїми монологами.

Валерій Жидков odessa-life.od.ua

Через чотири роки на ТБ з'являється програма "Чисто NEWS", яку Валерій веде з Володимиром Зеленським. Крім того, гумористи також створили проект "Вечірній Київ".

Володимир Зеленський і Валерій Жидков в "Чисто NEWS" mediananny.com

Володимир Зеленський і Валерій Жидков в "Вечірній Київ" tv.ua

Втім, Жидков також стає і автором власних програм. Так, у 2018 році він представив проект "ГудНайтШоу", а в 2019 був показаний перший випуск авторського шоу "Де-Мократія?", в якому Жидков критикує українських політиків, у тому числі і президента Володимира Зеленського.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український журналіст Роман Скрипін гнівно розкритикував нове шоу студії "Квартал 95" "Де-Мократія?", автором якого є шоумен- "кварталівець" Валерій Жидков.

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