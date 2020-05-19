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19 травня • оновлено в 06:00
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Зірці "Дикого ангела" – 43 роки: куди зникла Наталія Орейро та як зараз виглядає

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19 травня аргентинська актриса, співачка й модель Наталія Орейро, яка прославилася завдяки ролі Мілагрос у серіалі "Дикий ангел" відзначає день народження. Їй виповнюється 43 роки.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися читачам, чим займається та як зараз виглядає актриса.

Наталія Орейро

Наталія Орейро

sm-news.ru

Наталія Орейро народилася 19 травня 1977 року в Монтевідео, Уругвай. З самого дитинства майбутня зірка почала займатися акторською майстерністю: вже з 12 років Наталія знімалася в рекламі, а в 14 років була обрана головною помічницею в шоу бразильської телеведучої.

У 1997 році Орейро знялася в серіалі "Багаті та знамениті", після якого до неї прийшла перша слава.

Наталія Орейро

Наталія Орейро

кадр із серіалу

А закріпити популярність і завоювати любов мільйонів глядачів по всьому світу Наталії вдалося після зйомок у серіалі "Дикий ангел". У картині актрисі дісталася роль сироти Мілагрос.

Наталія Орейро

Наталія Орейро

кадр із серіалу

Тоді за стосунками бідної дівчини й багатого хлопця Іво спостерігали мільйони телеглядачів.

Наталія Орейро

Наталія Орейро

кадр із серіалу

Наталія Орейро

Наталія Орейро

bigmir.net

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Після завершення зйомок у "Дикому ангелі" в 1999 році, Наталія поринула в музику. Зірка записала сольний диск, який вийшов в Аргентині в 2000 році.

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Тоді ж знаменитість переживає важкий розрив з Пабло Ечаррі після шести років стосунків. Допомогти вийти з депресії актрисі допоміг музикант Рікардо Мольйо, з яким у 2002 році вони зіграли весілля.

У тому ж році Орейро знялася в серіалі "Качорра", випустила третій сольний альбом, з яким вирушила у світове турне.

Наталія Орейро

Наталія Орейро

кадр із серіалу

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

У 2012 році Наталія вперше стала мамою: актриса народила сина, якого назвали Мерлін Атауальпа.

Наталія Орейро з сином

Наталія Орейро з сином

Instagram @natalia_oreiro_world

Разом з музичною кар'єрою, знаменитість продовжує зніматися в серіалах і фільмах. Так, у 2013 році актриса з'явилася в серіалі "Тільки ти", в 2016 році знялася в картині "Червоний перець", а в 2018 році – "Божевільна".

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Крім того, Орейро дуже любить Росію. Більш того, в березні 2019 року знаменитість заявила про бажання отримати російське громадянство, а в травні цього року привітав росіян з Днем перемоги.

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталія Орейро не веде свою сторінку в соцмережах і не часто з'являється на публічних заходах. Однак на знімках, якими діляться її шанувальники в фан-акаунтах, актриса демонструє прекрасний зовнішній вигляд. Багато фанатів зазначають, що зірка абсолютно не змінюється з віком.

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталія Орейро

Наталія Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як британська співачка Адель боролася із зайвою вагою і як вона змінилася.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Наталія Орейро
Місце
Аргентина
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