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13 листопада • оновлено в 12:09
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Зірку з України назвали жінкою року в Росії

1.2т
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Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, отримала нагороду "Жінка року" в Росії.

Статуетку Регіні вручили 12 листопада в Москві на премії "Жінка року" за версією російського журналу Glamour.

Зірку з України назвали жінкою року в Росії

SPLETNIK.RU

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Крім перемоги в головній номінації, Тодоренко також стала володаркою звання "Обличчя з екрану". За нагородою телеведуча піднялася на сцену в ефектній червоній сукні з пікантним розрізом від британського дизайнера David Koma.

"Вибачте, але цього року Регіні знову вдалося все: вона веде власний YouTube-канал, стала кращою ведучою ранкового шоу, вийшла заміж - і не забувала ділитися всім цим з нами (і з мільйонами підписників в Instagram). Регіна, вітаємо!" , - йдеться в повідомленні журналу Glamour.

Зірку з України назвали жінкою року в Росії

SPLETNIK.RU

Зірку з України назвали жінкою року в Росії

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що під час знайомства її майбутній чоловік Влад Топалов справив на неї негативне враження.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Росія
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Kostyra Vasily
Kostyra Vasily
Прошмандовка законченная!
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