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Зірку "Вулиці розбитих ліхтарів" екстрено госпіталізували

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У Санкт-Петербурзі екстрено госпіталізували заслуженого артиста Росії Юрія Кузнєцова ("Вулиця розбитих ліхтарів") через проблеми з серцем.

Про це повідомив "П'ятий канал" в середу, 17 липня. Відзначається, що Кузнєцова прооперували. Артист відчуває себе задовільно.

Юрій Кузнєцову - 72 роки. Він широко відомий роллю начальника РУВС Петренко на прізвисько Мухомор в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Опера. Хроніки вбивчого відділу". Також він знімався у фільмах "Острів", "Цар", "Собаче серце" і інші.

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Кузнєцов з колегами по серіалу

Кузнєцов з колегами по серіалу

Кіно-театр

Пізніше дочка Кузнєцова Олександра заявила, що з її батьком все в нормі. Він проходить плановий огляд в клініці.

"Ні, все в порядку у нього. Він проходить плановий огляд в поліклініці, це дійсно так", - сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі померла російська актриса, зірка серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Таємниці слідства" Людмила Глухова.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
Новини Росії
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