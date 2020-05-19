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19 травня • оновлено в 13:45
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Зірку "Поліцейського з Рубльовки" затримали під наркотиками в Москві

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Зірка серіалу "Поліцейський з Рубльовки" 35-річний актор Антон Михайленко був затриманий в стані наркотичного сп'яніння. У його крові виявили сліди наркотичної речовини - амфетамін.

Після затримання було порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 228.1 КК РФ. Про це повідомляє видання "Комсомольская правда".

Зірку "Поліцейського з Рубльовки" затримали під наркотиками в Москві
"Поліцейські направили 35-річного актора Антона Михайленко на медичну експертизу, яка показала, що в крові чоловіка містяться сліди наркотичної речовини - амфетамін. За фактом події ведеться перевірка", - розповіли в правоохоронних органах.

Поліцейським належить з'ясувати всі деталі інциденту і встановити особу, яка збула акторові наркотики.

Антон Михайленко –– російський актор театру і кіно, ведучий. Він виконав роль менеджера магазина серіалі "Поліцейський з Рубльовки". Також знімався в таких серіалах, як "Прокурорська перевірка", "Адвокат".

Зірку "Поліцейського з Рубльовки" затримали під наркотиками в Москві

Як рані писав OBOZREVATEL, в Росії розгорівся скандал навколо популярної актриси Наталії Бочкарьової, зірки серіалу "Щасливі разом". Жінку затримали з наркотиками в білизні, пізніше вона особисто відреагувала на подібну інформацію.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Росія Москва
Тег
шоу-бизнес
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