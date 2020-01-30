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30 січня • оновлено в 17:51
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Зірку "Єралашу" жорстоко вбили в Росії: подробиці

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У Волгограді вбили 16-річного актора, який знімався в дитячому комедійному проекті "Єралаш". В ході вуличної бійки його вдарили ножем в шию.

Нападник втік з місця трагедії. Пораненого студента коледжу доставили в лікарню, де той невдовзі помер, пише "Газета.ru".

Зірку "Єралашу" жорстоко вбили в Росії: подробиці

gazeta.ru

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"Я йшов по цьому провулку, було приблизно 18:20. Бачу, на асфальті лежить хлопець весь в крові, а навколо вже натовп людей зібрався. Пораненого хлопця тримав за голову друг, намагаючись стримати потік крові, який лив з шиї", - говорить один з очевидців трагедії.

Незважаючи на старання лікарів, через нетривалий час підліток помер. Передбачуваного зловмисника затримали через кілька годин.

Як раніше писав OBOZREVATEL, радянська та російська актриса Світлана Агєєва, яка зіграла епізодичні ролі в комедії "Операція "И" та інші пригоди Шурика", померла в Москві у віці 79 років.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Руцкиц мир)))))куда там украинцам до рашской клоаки))))))9
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Комментарии нужны ? я думаю и так все понятно !
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