Зірки з алкоголізмом: топ-5 артистів, які зруйнували свою кар'єру

Багато акторів, які стають популярними й затребуваними, не витримують "випробування" славою та занурюються в розгульне життя, вживаючи алкоголь і наркотики. Так, хтось пізніше знаходить у собі сили повернутися до норми, а ось деякі, навпаки, гублять свою кар'єру і здоров'я.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про топ-5 артистів, які знищили свою кар'єру, промінявши її на шкідливі звички.

Аманда Байнс

Акторка прославилася на початку 2000-х завдяки фільмам "Великий товстий брехун", "Що хоче дівчина" і серіалу "Усе найкраще в тобі". Її кар'єра розвивалася до 2009 року. Саме тоді в її житті з'явився алкоголь і наркотики. У 2012 році Аманда стала винуватицею цілої низки ДТП, регулярно сідаючи за кермо в нетверезому стані.

Маколей Калкін

Комедія "Один вдома" принесла акторові славу в дуже юному віці. Хлопчик швидко почав набирати популярність, але не зміг впоратися з нею. Крім того, фактично у самий розпал кар'єри в його родині почався розлад. Після цього Калкін почав захоплюватися алкоголем і наркотиками. В підсумку режисери перестали пропонувати йому ролі, тож кар'єра згасла так же швидко, як і почалася.

Маколей Калкін

Ліндсі Лохан

Кар'єра Ліндсі Лохан в Голлівуді почалася ще у віці трьох років але алкоголь, наркотики й правопорушення перекреслили її успіх. Акторку звільнили з багатьох фільмів і серіалів, вона заслужила славу однієї з найскандальніших жінок у Голлівуді. Лохан спробувала повернути свій зоряний статус, але їй це не вдалося.

Ліндсі Лохан

Дана Борисова

У 2008 році Дана розлучилася зі своїм цивільним чоловіком Максимом Аксьоновим, пройшла через суди, проблеми з дочкою Поліною і розділ майна. Все це несприятливо позначилося на її стані, і вона захопилася алкоголем. Незважаючи на те, що артистка змогла "взяти себе в руки", колишню популярність вона не повернула.

Дана Борисова

Юрій Ніколаєв

Знаменитий телеведучий не приховує, що лікувався від алкоголізму протягом декількох років, намагаючись позбутися від залежності в різних клініках.

"Для мене алкоголізм був не просто проблемою, а справжнім лихом!", – зізнавався Юрій Ніколаєв.

У 1983 році він зміг впоратися з хворобою і повернутися на телебачення.

Юрій Ніколаєв

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