Зірки "Месників" стали найкрасивішими людьми 2020 року за версією Ranker

Американська компанія Ranker представила рейтинг найкрасивіших у світі людей. Так, його очолили зірки франшизи "Месники" – Скарлетт Йоханссон та Кріс Хемсворт.

Про це повідомляє видання Daily News. За словами інсайдерів, Йоханссон зайняла перше місце у списку найкрасивіших жінок 2020 року. Друге місце дісталося актрисі Марго Роббі – зірці фільмів "Загін самогубців", "Я, Тоня", "Вовк з Волл-стріт".

Також до першої п'ятірки найкрасивіших жінок потрапили: зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс, головна героїня фільму "Чудо-жінка" Галь Гадот та Олександра Даддаріо ( "Персі Джексон", "Ти вмієш зберігати секрети?").

Чоловічий список очолив зірка франшизи "Месники" Кріс Хемсворт. Друге місце в рейтингу найкрасивіших чоловіків дісталося південнокорейському вокалісту популярного гурту BTS Кіму Тхехену.

У п'ятірці лідерів, які набрали найбільшу кількість голосів, розташувалися також колишній учасник гурту One Direction Гаррі Стайлз, Капітан Америка з "Месників" Кріс Еванс, а також молодший брат Кріса Хемсворта Ліам Хемсворт – зірка фільмів "Голодні ігри" та "Емпайр-стейт".

До речі, визнаний раніше журналом People найсексуальнішим чоловіком на планеті Майкл Б. Джордан опинився на 7-му місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше база даних фільмів IMDb (Internet Movie Database) опублікувала рейтинг 10 найпопулярніших знаменитостей. Серед них опинилися Аня Тейлор-Джой, Ана де Армас, Марго Роббі та інші.