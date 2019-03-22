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Зірка відвертих фото в соцмережах балотується в парламент

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Популярна в соцмережах модель і студентка факультету політології Плойпайлін Раттанасатієн вирішила балотуватися в парламент Таїланду.

Молода кандидатка від партії "Пиа тай" спробує щастя вже 24 березня.

Зірка відвертих фото в соцмережах балотується в парламент

Фото: facebook.com

У своїй країні Плойпайлін стала відома завдяки яскравим і доволі пікантним фотосесіям для соцмереж. Подібних фото дівчина не соромиться, зазначає, що бути красивою - не соромно, і працювати моделлю законом не заборонено.

Зірка відвертих фото в соцмережах балотується в парламент

Фото: facebook.com

Зірка відвертих фото в соцмережах балотується в парламент

Фото: facebook.com

Модель чесно зізнається, що досвіду в політиці у неї не так уже й багато, зате ентузіазму і прагнення допомогти - достатньо.

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На своїх фотографіях Плойпайлін мало нагадує політика. Однак у повсякденному житті дівчина віддає перевагу скромнішому одягу та макіяжу. Модель запевняє, що її завжди хвилювало майбутнє країни, тому брат Плойпайлін познайомив її з місцевим керівництвом партії. Тепер вона прагне стати "голосом молодого покоління".

Зірка відвертих фото в соцмережах балотується в парламент

Фото: facebook.com

Зірка відвертих фото в соцмережах балотується в парламент

Фото: facebook.com

Зірка відвертих фото в соцмережах балотується в парламент

Фото: facebook.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, популярна українська співачка Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим знімком. На ньому артистка позує в сірій сукні-піджаку і в довгому пальто. Доповнила стильний образ Дорофєєва беретом і ботильйонами на підборах.

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Місце
Таїланд
Теги
соцмережіFacebook
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