Зірка відвертих фото в соцмережах балотується в парламент

Популярна в соцмережах модель і студентка факультету політології Плойпайлін Раттанасатієн вирішила балотуватися в парламент Таїланду.

Молода кандидатка від партії "Пиа тай" спробує щастя вже 24 березня.

Фото: facebook.com

У своїй країні Плойпайлін стала відома завдяки яскравим і доволі пікантним фотосесіям для соцмереж. Подібних фото дівчина не соромиться, зазначає, що бути красивою - не соромно, і працювати моделлю законом не заборонено.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Модель чесно зізнається, що досвіду в політиці у неї не так уже й багато, зате ентузіазму і прагнення допомогти - достатньо.

На своїх фотографіях Плойпайлін мало нагадує політика. Однак у повсякденному житті дівчина віддає перевагу скромнішому одягу та макіяжу. Модель запевняє, що її завжди хвилювало майбутнє країни, тому брат Плойпайлін познайомив її з місцевим керівництвом партії. Тепер вона прагне стати "голосом молодого покоління".

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, популярна українська співачка Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим знімком. На ньому артистка позує в сірій сукні-піджаку і в довгому пальто. Доповнила стильний образ Дорофєєва беретом і ботильйонами на підборах.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!