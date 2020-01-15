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15 січня • оновлено в 04:46
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Зірка "Універу" показала голі груди та сідниці на пікантних фото

1.2т
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Російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Наталя Рудова знялася у відвертій фотосесії для чоловічого глянцю Maxim.

Так, один із пікантних знімків, який став обкладинкою журналу, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Рудова позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту "п'яту точку".

Наталя Рудова

Наталя Рудова

Фото: instagram/rudovanata

Наталя Рудова на обкладинці журналу Maxim

Наталя Рудова на обкладинці журналу Maxim

Фото: instagram/rudovanata

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Також на сайті чоловічого глянцю опублікували й інший кадр. На ньому актриса позувала з голими грудьми, прикривши їх руками.

Наталя Рудова в пікантній фотосесії

Наталя Рудова в пікантній фотосесії

Фото: maximonline.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Анна Хількевич показала фанатам еротичне фото, на якому позувала топлес.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Наталя Рудова
Місце
Росія
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