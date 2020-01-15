Зірка "Універу" показала голі груди та сідниці на пікантних фото

Російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Наталя Рудова знялася у відвертій фотосесії для чоловічого глянцю Maxim.
Так, один із пікантних знімків, який став обкладинкою журналу, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Рудова позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту "п'яту точку".
Наталя Рудова
Фото: instagram/rudovanata
Наталя Рудова на обкладинці журналу Maxim
Фото: instagram/rudovanata
Також на сайті чоловічого глянцю опублікували й інший кадр. На ньому актриса позувала з голими грудьми, прикривши їх руками.
Наталя Рудова в пікантній фотосесії
Фото: maximonline.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Анна Хількевич показала фанатам еротичне фото, на якому позувала топлес.
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