"Побили?" Кожевнікова налякала шанувальників синцем під оком

Зірка серіалу "Універ" та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Кожевнікова налякала шанувальників, опублікувавши фото з синцем під оком.

Так, відповідним знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "А як проходить ваша самоізоляція ?!" – звернулася Кожевнікова до підписників.

Марія Кожевнікова Фото: instagram/mkozhevnikova

Марія Кожевнікова Фото: instagram/mkozhevnikova

Стривожені шанувальники почали гадати, що ж сталося із зіркою. Хтось припустив, що вона стала жертвою домашнього насильства. Однак знайшлися й ті, які запідозрили, що це був запізнілий першоквітневий жарт.

"Це не розіграш, це реальність", – багатозначно відповіла Кожевнікова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Кожевнікова розповіла про хворобу сина Василя.

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