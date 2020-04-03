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3 квітня • оновлено в 17:59
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Зірка Універу Кожевнікова показала синець під оком і налякала мережу

1.3т
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Зірка серіалу "Універ" та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Кожевнікова налякала шанувальників, опублікувавши фото з синцем під оком.

Так, відповідним знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "А як проходить ваша самоізоляція ?!" – звернулася Кожевнікова до підписників.

Марія Кожевнікова

Марія Кожевнікова

Фото: instagram/mkozhevnikova

Марія Кожевнікова

Марія Кожевнікова

Фото: instagram/mkozhevnikova

Стривожені шанувальники почали гадати, що ж сталося із зіркою. Хтось припустив, що вона стала жертвою домашнього насильства. Однак знайшлися й ті, які запідозрили, що це був запізнілий першоквітневий жарт.

"Це не розіграш, це реальність", – багатозначно відповіла Кожевнікова.

"Побили?" Кожевнікова налякала шанувальників синцем під оком
"Побили?" Кожевнікова налякала шанувальників синцем під оком
"Побили?" Кожевнікова налякала шанувальників синцем під оком
"Побили?" Кожевнікова налякала шанувальників синцем під оком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Кожевнікова розповіла про хворобу сина Василя.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Марія Кожевнікова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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