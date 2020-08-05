Зірка "Топмоделі по-українськи" вагітна первістком

Учасниця третього сезону реаліті "Топмодель по-українськи" Юлія Біньковська на прізвисько "Клео" повідомила, що вагітна первістком.

Дівчина зізналася, що погладшала на 8 кг. Батьком майбутньої дитини став хлопець Юлії – Антон Дудка, з яким вони разом живуть у Луцьку. Малюк з’явиться на світ уже в кінці жовтня, пише Новий канал (фото дивіться нижче).

"На "Топмоделі по-українськи" я проходила краш-тест, і мені дісталося завдання сказати Антону, що я вагітна. Коли він почув це, був дуже радий, і дуже засмутився, коли я сказала, що це всього лише жарт. Після цієї ситуації ми багато говорили на цю тему і зрозуміли, що дуже хочемо дитину. Перший місяць я не могла завагітніти і дуже переживала, поки гінекологиня не пояснила мені, що це нормально", – розповіла Біньковська.

Пара довго планувала вагітність Instagram @julia_binkovska

Про вагітність модель дізналася напередодні дня народження коханого, тому вирішила повідомити про новину на святі. Вона поклала тест із двома смужками в коробочку і залишила на ліжку. Антон знайшов подарунок, коли Юлії не було вдома, але відразу ж зателефонував, приїхав і сказав, що дуже радий.

Юлія Біньковська вагітна первістком Instagram @julia_binkovska

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося про чутки, що дружина російського співака Володимира Преснякова-молодшого Наталія Подольська вдруге вагітна.