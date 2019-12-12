Зірка "Топмоделі по-українськи" оголилася

Зірка шоу "Топмоделі по-українськи" Анастасія Руда поділилася відвертим фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала гарячий знімок, на якому позує оголеною.

Анастасія Руда Інстаграм

На чорно-білій фотографії 24-річна Анастасія засвітила свої розкішні форми. Зокрема, на фото можна побачити ідеальну фігуру дівчини та її спокусливі груди.

Анастасія Руда оголилася Інстаграм

Шанувальники моделі, побачивши пікантний кадр, засипали дівчину компліментами:

"Яка красоточка", "Ідеальна", "Мужики, тримайтеся!", "Хороша", "Вау, ти просто бомба", "Ти просто красуня", "Ідеальна в усьому".

Характерно, що це фото – не єдине пікантне зображення Анастасії. Зрідка модель тішить своїх фанатів у Instagram гарячими світлинами.

Анастасія Руда Інстаграм

Анастасія Руда Інстаграм

Анастасія Руда Інстаграм

Анастасія Руда Інстаграм

Анастасія Руда Інстаграм

Нагадаємо, екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Котова поділилася відвертим фото.

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