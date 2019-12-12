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12 грудня • оновлено в 14:18
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Зірка "Топмоделі по-українськи" оголилася

1.6т
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Зірка шоу "Топмоделі по-українськи" Анастасія Руда поділилася відвертим фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала гарячий знімок, на якому позує оголеною.

Анастасія Руда

Анастасія Руда

Інстаграм

На чорно-білій фотографії 24-річна Анастасія засвітила свої розкішні форми. Зокрема, на фото можна побачити ідеальну фігуру дівчини та її спокусливі груди.

Анастасія Руда оголилася

Анастасія Руда оголилася

Інстаграм

Шанувальники моделі, побачивши пікантний кадр, засипали дівчину компліментами:

"Яка красоточка", "Ідеальна", "Мужики, тримайтеся!", "Хороша", "Вау, ти просто бомба", "Ти просто красуня", "Ідеальна в усьому".

Зірка "Топмоделі по-українськи" оголилася
Зірка "Топмоделі по-українськи" оголилася
Зірка "Топмоделі по-українськи" оголилася
Зірка "Топмоделі по-українськи" оголилася
Зірка "Топмоделі по-українськи" оголилася
Зірка "Топмоделі по-українськи" оголилася

Характерно, що це фото – не єдине пікантне зображення Анастасії. Зрідка модель тішить своїх фанатів у Instagram гарячими світлинами.

Анастасія Руда

Анастасія Руда

Інстаграм

Анастасія Руда

Анастасія Руда

Інстаграм

Анастасія Руда

Анастасія Руда

Інстаграм

Анастасія Руда

Анастасія Руда

Інстаграм

Анастасія Руда

Анастасія Руда

Інстаграм

Нагадаємо, екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Котова поділилася відвертим фото.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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