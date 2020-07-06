Зірка 'Татусевих дочок', який потрапив у реанімацію, розкрив причину своїх травм

Російський актор Михайло Казаков, відомий за роллю Полежайкіна в серіалі "Татусеві дочки", розповів, як отримав травми ніг, через які потрапив у реанімацію.

За словами 32-річного артиста, він упав із 12-метрової висоти, коли намагався зробити фотографію Твері. Про це Казаков повідомив виданню Wday.ru.

"Намагався познімати кадри про Твер, впав із 12-метрової висоти, приземлився на ноги. Останні 3 метри думав: "Усе, це кінець". Прибігли люди, викликали швидку допомогу. Ноги в мотлох, зараз у лікарні. Лежати тепер мінімум 6 місяців", – розповів він.

Актор із "Татусевих дочок" упав із 12-метрової висоти Instagram Михайла Казакова

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірку серіалу "Татусеві дочки" Мирославу Карпович запідозрили в романі зі скандальним актором Павлом Прилучним, який недавно розлучився зі своєю дружиною Агатою Муценієце.