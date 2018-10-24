Учасниця "Танців з зірками" схвилювала мережу своєю хворобою: подробиці

Учасниця шоу "Танці з зірками", партнерка коміка Ігоря Ласточкіна Ілона Гвоздьова захворіла.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. "Я люблю свою роботу так, що навіть хворіти ніколи, але все ж таки підкажіть, що швидко і ефективно ставить на ноги?!", — написала Гвоздьова.

Шанувальники Ілони у коментарях до посту побажали їй якнайшвидшого одужання і почали давати поради для усунення хвороби: "Одужуй", "Здоров'я тобі моя маленька дівчинко", "Ілоночко, відпочити тобі треба", "Подвійна доза вітаміну С, кілька днів", " Сон і чай з лимоном і медом. 7 днів режиму і все готово", — написали небайдужі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасник шоу "Танці з зірками", партнер співачки Мішель Андраде Женя Кот потрапив до лікарні напередодні нового ефіру.