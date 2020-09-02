Зірка "Сватів" і "Кварталу" показала пологи на відео: актриса стала мамою вдруге

Актриса проектів студії "Квартал 95" Анна Саліванчук, яка відома за ролями в серіалах "Свати" і "Одного разу під Полтавою", народила другу дитину 1 вересня.

Артистка зняла на камеру процес пологів і виклала ролик на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Саліванчук і її чоловік, продюсер "Кварталу 95" Олександр Божков стали батьками хлопчика. Дитина народилася вагою 3900 г і зростом 56 см.

У серіалі "Свати" Саліванчук зіграла співачку Геру Кадр з відео

"Мої пологи. Ну все, нарешті, я народила другого, здорового, красивого сина! Якщо чесно, я трохи хвилювалася, бо нічого не приховувала від вас. І все показувала! А це таке таїнство... Мені було страшнувато, раптом хтось позаздрить, але тепер я в це не вірю", – розповіла Анна.

Актриса "Сватів" народила другого сина Instagram Анни Саліванчук

Актриса "Кварталу" народила хлопчика Instagram Анни Саліванчук

Саліванчук показала, як на світ з'являється її син – ролик був знятий в пологовій залі і у палаті пологового будинку. Вона також показала, як виглядає новонароджений малюк. На деяких кадрах відео вона залишила напис: "Дівчата, не бійтеся народжувати!".

Саліванчук зі "Сватів" показала, як народжувала дитину Instagram Анни Саліванчук

Актриса "Кварталу" показала свої пологи на відео (скріншот) Instagram Анни Саліванчук

Син актриси і продюсера "Кварталу" з'явився на світ 1 вересня Instagram Анни Саліванчук

Відзначимо, інформація про те, що Анна і її чоловік Олександр Божков чекають на появу дитини, з'явилася на початку червня. Анна і Олександр також виховують 5-річного сина Гліба. Саліванчук відома за ролями в серіалах "Свати", "Байки Мітяя", "Жіночий лікар-2", "Нюхач", "Одного разу під Полтавою" і фільму "Свінгери".

Анна Саліванчук в серіалі "Свати" Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум 27 серпня стали батьками. Перше фото новонародженої дитини із зірковими батьками опублікували на сторінці міжнародної організації "ЮНІСЕФ".

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