Зірка серіалу ''Мажор'' побив дружину-знаменитість

Напередодні Нового року актор Павло Прилучний побив свою дружину Агату Муценіеце. Інцидент стався у підмосковному селищі Трувіль, де живе пара.

Агент Прилучного заявила, що він не буде давати коментарі. Про побої повідомила знайома Муценіеце та її піар-менеджер Маріам Халілова, пише видання "СтарХит".

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"Дівчина по телефону розповіла, що Агату б'є її чоловік Павло. Він закрив дружину вдома і не випускає. Однак потерпіла відмовилася від медичної допомоги і фіксації побоїв", — зазначило джерело в правоохоронних органах.

Пізніше Халілова вирішила відмовитися від своїх слів.

"Зараз ми розбираємося із приводу тієї маячні, яка була написана. Зателефонувала журналісту, який, як написав, буде вирішувати, що робити, адже все це переслідується законом. Так, у Агати і Павла все добре", — зауважила піар-менеджер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор театру і кіно Марат Башаров, зірка картин "Кордон. Тайговий роман", "Турецький гамбіт", жорстоко побив дружину Єлизавету. Інцидент стався 27 грудня. Після сварки Єлизавета була змушена звернутися у травмпункт, оскільки чоловік у гніві зламав їй ніс.

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