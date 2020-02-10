Зірка "Паразитів" засвітилася в оголеній сцені: кадри 18+

У мережі з'явилися еротичні кадри з фільму "Наложниця" за участю південнокорейської актриси і зірки стрічки "Паразити" Чо Еджон.
Так, в історичній драмі, прем'єра якої відбулася в 2012 році, Чо Еджон з'явилася в декількох оголених сценах.
Чо Еджон
Getty
Зокрема, перед глядачами актриса постає повністю голою, засвітивши на камеру груди і сідниці.
Чо Еджон у фільмі "Наложниця"
кадр з фільму
У фільмі Чо Еджон зіграла роль красуні Хва ен, яка жертвує собою заради порятунку свого коханого, і виходить заміж за короля.
Чо Еджон у фільмі "Наложниця"
кадр з фільму
Чо Еджон у фільмі "Наложниця"
кадр з фільму
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що південнокорейський фільм "Паразити" режисера Пон Джун Хо став абсолютним тріумфатором "Оскар-2020". Крім головної нагороди – "Кращий фільм" – картина також забрала статуетки ще в трьох номінаціях. Про всіх переможців премії читайте в матеріалі.
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