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Зірка "Моєї прекрасної няні" захворіла на рак – ЗМІ

1.7т Читати матеріал російською

У ЗМІ повідомляють, що у російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка відома за головною роллю в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", діагностували онкологічне захворювання.

Як повідомляє Starhit з посиланням на видання "Тайны звезд", у знаменитості нібито виявили рак головного мозку, тому вона скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах. Також, за словами інсайдерів, у квітні Заворотнюк була присутня на відкритті ювелірного салону в Єревані, де у неї помітили шрам на шиї.

Зірка "Моєї прекрасної няні" захворіла на рак – ЗМІ

Анастасія Заворотнюк

Фото: unian.ua

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"Дуже схоже на слід від біопсії загрудинних вузлів. За грудину лізуть, щоб виключити лімфосаркому або лімфогранулематоз різновиду раку крові. Тобто колеги шукали джерело пухлини", — стверджують лікарі.

Також зазначається, що 8 серпня Заворотнюк повинна була грати в спектаклі "Все мужчины делают это", проте її замінила Ірина Сотикова. Представники актриси поспішили заявити, що був скасований всього один виступ, і зовсім не через проблеми зі здоров'ям.

Зірка "Моєї прекрасної няні" захворіла на рак – ЗМІ

Анастасія Заворотнюк

Фото: Globallookress

"Вони оформляють документи. Петя ж американець, ось і дівчаткам громадянство оформляє", — запевнив агент Заворотнюк.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Анастасія Заворотнюк утретє стала мамою. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала сімейне фото, зроблене для обкладинки журналу, показавши шанувальникам чотиримісячну дитину.

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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