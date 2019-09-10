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10 вересня • оновлено в 22:24
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Зірка "Моєї прекрасної няні" вперше з'явилася в соціальних мережах після чуток про рак

15.6т Читати матеріал російською

Відома російська актриса Анастасія Заворотнюк вперше за два тижні опублікувала фото в Instagram, після чуток про те, що у неї рак головного мозку.

Попередній пост датується 26 серпня. У новій публікації артистка розмістила архівний кадр зі зйомок серіалу "Моя прекрасна няня".

Зірка "Моєї прекрасної няні" вперше з'явилася в соціальних мережах після чуток про рак
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"Спробуємо описати няню Віку трьома емодзі? І не забувайте дивитися "Мою прекрасну няню", - підписала фото Анастасія.

Зазначимо, що Заворотнюк не стала спростовувати чутки про рак, які поширили деякі ЗМІ.

Зірка "Моєї прекрасної няні" вперше з'явилася в соціальних мережах після чуток про рак

Як писав OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк, відомої по головній ролі в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", діагностували онкологічне захворювання.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Красивая женщина..Украинка!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Одна роль у нее только и была нормальная это няня)))на большее таланта нет)))а фильм где она агент так это комедия полная))))))))няня с пистолетом)))))))))эта роль похоронила ее карьеру)))))))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Артеллерист Моня,Зато, как женщина она шикарная, все при ней и красота, и рот, и ноги длинные, и волосы черные, и сиси с попой в порядке. Красивая женщина, настоящая украиночка.
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