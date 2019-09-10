Зірка "Моєї прекрасної няні" вперше з'явилася в соціальних мережах після чуток про рак

Відома російська актриса Анастасія Заворотнюк вперше за два тижні опублікувала фото в Instagram, після чуток про те, що у неї рак головного мозку.

Попередній пост датується 26 серпня. У новій публікації артистка розмістила архівний кадр зі зйомок серіалу "Моя прекрасна няня".

"Спробуємо описати няню Віку трьома емодзі? І не забувайте дивитися "Мою прекрасну няню", - підписала фото Анастасія.

Зазначимо, що Заворотнюк не стала спростовувати чутки про рак, які поширили деякі ЗМІ.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк, відомої по головній ролі в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", діагностували онкологічне захворювання.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.

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