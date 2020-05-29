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29 травня • оновлено в 11:00
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Зірка "Милих ошуканок" Саша Пітерс вагітна первістком

1.1т
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Американська актриса, зірка серіалу "Милі ошуканки" Саша Пітерс вагітна первістком.

Відповідною новиною артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона також опублікувала фото, на якому продемонструвала округлий животик.

Саша Пітерс

Саша Пітерс

Фото: spletnik.ru

"Ми так раді нарешті поділитися з вами радісними новинами. У жовтні ми очікуємо появи нової маленької людини. Сьогодні – друга річниця нашого весілля, і немає дня кращого, щоб розповісти про це. Материнство – моя нова улюблена роль, це офіційно", – написала Пітерс.

Саша Пітерс вагітна первістком

Саша Пітерс вагітна первістком

Фото: instagram/sashapieterse

Зазначимо, що шанувальники почали вітати актрису з прийдешнім поповненням в сім'ї.

"Я так рада за вас. Вітаю", "Таке миле фото. Вітаю вас", "Ми такі щасливі! Ви станете найкращими батьками! Ми любимо вас дуже сильно", "Така прекрасна новина", – написали люди.

Зірка "Милих ошуканок" Саша Пітерс вагітна первістком
Зірка "Милих ошуканок" Саша Пітерс вагітна первістком
Зірка "Милих ошуканок" Саша Пітерс вагітна первістком
Зірка "Милих ошуканок" Саша Пітерс вагітна первістком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про вагітність американської моделі Джіджі Хадід. Для зірки дитина буде першою.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
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