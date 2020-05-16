Зірка КВН не зміг відповісти на питання "Чий Крим?"

Зірка КВН і Дизель Шоу Сергій Писаренко, який дивно висловився про відносини України і Росії, відмовився відповідати на питання "Чий Крим?".

Артист дав інтерв'ю Сергію Іванову в програмі "Антиподи" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сергій Писаренко Скріншот з відео

На питання Іванова про те, що він думає про анексію Криму Росією, комік відповідати відмовився.

"Давайте ми будемо політичні бесіди закінчувати, бо я приїхав сюди розмовляти про творчість, а ви вже починаєте чорти куди. Про творчість поговорили, давайте тоді закінчувати", - відповів Писаренко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Познер заявив, що анексія Криму не є помилкою Росії. Також, він додав, що, на його думку, жителі півострова погодилися б стати частиною РФ.

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