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Зірка КВН Міхалкова святкує день народження: найвідвертіші фото

7.2т Читати матеріал російською

Російська зірка КВН актриса "Уральських пельменів" Юлія Міхалкова в п'ятницю, 12 липня святкує свій день народження.

Артистці виповнилося 36 років. Міхалкова раніше знімалася оголеною ля чоловічих журналів. У соціальних мережах вона також нерідко демонструє підтягнуте тіло на пікантних фото.

OBOZREVATEL пропонує подивитися найвідвертіші знімки зірки гумористичних шо РФ.

Юлія Міхалкова

Юлія Міхалкова

Instagram @mihalkova

Юлія Міхалкова народилася в 1983 році в Свердловській області (Урал, Росія). Набула популярності на початку 2000-х, потрапивши до складу команди КВН "НеПарни", яка грала в Прем'єр-лізі.

Зірка КВН Міхалкова святкує день народження: найвідвертіші фото

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Зірка КВН Міхалкова святкує день народження: найвідвертіші фото

allwomens.ru

Зірка КВН Міхалкова святкує день народження: найвідвертіші фото

allwomens.ru

Пізніше стала актрисою гумористичного шоу "Уральські пельмені", яке транслюється на популярному російському каналі СТС. Шоу було створено однойменною КВНівською командою з Єкатеринбурга в 2009 році. Також Юлія була в ролі телеведучої декількох проектів на ТБ і знімалася оголеною для чоловічого журналу MAXIM.

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Зірка КВН Міхалкова святкує день народження: найвідвертіші фото

Журнал MAXIM

Зірка КВН Міхалкова святкує день народження: найвідвертіші фото

Журнал MAXIM

Зірка КВН Міхалкова святкує день народження: найвідвертіші фото

Журнал MAXIM

Зірка КВН Міхалкова святкує день народження: найвідвертіші фото

Журнал MAXIM

Зірка КВН Міхалкова святкує день народження: найвідвертіші фото

Журнал MAXIM

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Міхалкова роздяглася на камеру, продемонструвавши оголене струнке тіло.

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