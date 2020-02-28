Зірка КВН готується до термінової операції: подробиці

Зірка КВН, колишня учасниця шоу Comedy Woman Олена Борщева повідомила, що у неї виникли проблеми зі здоров'ям. Так, лікарі виявили у артистки грижу білої лінії живота.

Тепер Борщовій необхідно провести операцію, пише видання "СтарХит".

instagram.com/lenaborshcheva

"У мене виявили грижу білої лінії живота. Звучить жахливо! В Інтернеті спеціально не читаю, що це. Боюся злякатися ще більше. Уму довелося забрати з танців, піднялася температура. Проконсультувалася з двома різними лікарями. Обидва сказали: "Необхідна операція!". Тепер потрібно знайти час, щоб видалити грижу", - поділилася 38-річна артистка.

instagram.com/lenaborshcheva

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