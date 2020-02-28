Головна Новини
28 лютого • оновлено в 11:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Зірка КВН готується до термінової операції: подробиці

3.6т
Читати матеріал російською

Зірка КВН, колишня учасниця шоу Comedy Woman Олена Борщева повідомила, що у неї виникли проблеми зі здоров'ям. Так, лікарі виявили у артистки грижу білої лінії живота.

Тепер Борщовій необхідно провести операцію, пише видання "СтарХит".

Зірка КВН готується до термінової операції: подробиці

instagram.com/lenaborshcheva

Новини
Гарік Харламов відзначає 39-річчя: як змінився зірка Comedy з часів КВН. Відео

"У мене виявили грижу білої лінії живота. Звучить жахливо! В Інтернеті спеціально не читаю, що це. Боюся злякатися ще більше. Уму довелося забрати з танців, піднялася температура. Проконсультувалася з двома різними лікарями. Обидва сказали: "Необхідна операція!". Тепер потрібно знайти час, щоб видалити грижу", - поділилася 38-річна артистка.

Зірка КВН готується до термінової операції: подробиці

instagram.com/lenaborshcheva

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна американська співачка Брітні Спірс показала на відео, як зламала ногу.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги