Зірка "Кварталу" Кравець втратила двох дітей: моторошне зізнання

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець розповіла про жахливу трагедію, яка сталася в її житті. Так, артистка пережила дві завмерлі вагітності.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю програмі ЖВЛ на 1+1 (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Це завжди дуже складно переживається. Була гонка і на цій швидкості дітей не виношують і тому у мене два рази трапилася завмерла вагітність і при тому на одному і тому ж терміні, на восьми тижнях. Колись про це було важко говорити", - сказала артистка.

Скріншот з відео

Вона додала, що в той час була абсолютно здорова і проблема крилася в її голові.

"Якщо раптом у когось відбувається зараз така ситуація, я як мама, як жінка раджу звернути увагу на стан душі і не боятися звертатися за допомогою до психології, до фахівців", - додала Кравець.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Кравець розплакалася під час одного з номерів "Вечірнього кварталу".

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