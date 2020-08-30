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Зірка "Кварталу" Кравець поборола коронавірус

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Олена Кравець вилікувалася від коронавірусу

Олена Кравець вилікувалася від коронавірусу. UkrMedia

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець вилікувалася від коронавірусу.

Про це артистка повідомила ввечері в суботу, 29 серпня, на своїй сторінці в Instagram. Кравець розповіла, що зробила тест на COVID-19, який показав негативний [відсутність вірусу] результат.

"Спасибі вам за підтримку, люди мої! Бережіть себе!" – написала Кравець. До цього актриса розповіла, що у неї був легкий випадок протікання коронавірусної хвороби, тому вона розраховує скоро повернутися до роботи.

Кравець підписала фото: коли отримав негативний результат тесту і дивишся услід цій бяці коронавірусній!

Кравець підписала фото: коли отримав негативний результат тесту і дивишся услід цій бяці коронавірусній! Instagram Олени Кравець

Зірка "Кварталу" Кравець поборола коронавірус

Зірка "Кварталу" Кравець поборола коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною заразилися коронавірусом. У жінки симптоми з'явилися 24 серпня, а у артиста – через кілька днів.

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УкраїнаКоронавірусОлена Кравець
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