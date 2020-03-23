Зірка культових італійських фільмів померла від коронавірусу

У Сеговії від коронавірусу померла італійська актриса Лючія Бозе. Їй було 89 років.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram повідомив син артистки.

Колишня "Міс Італія" померла через пневмонію, викликану COVID-19.

Актриса почала свою кінокар'єру в 1950 році, з'явившись у фільмі Джузеппе Де Сантіса "Немає миру під оливами". Пізніше зірка знімалася в картинах Мікеланджело Антоніоні "Хроніки однієї любові" і "Дама без камелій", а також у "Сатириконі" Федеріко Фелліні. Серед інших відомих робіт з її участю – "Рим об 11 годині", "Хроніка оголошеної смерті", "Останній гарем" і "Смерть велосипедиста".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19.

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