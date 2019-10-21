Зірка "Іронії долі" терміново госпіталізована в Москві: що з нею

У Москві госпіталізована 84-річна актриса Валентина Тализіна через біль в області серця.

Медиками було прийнято рішення про лікування в медичній установі. Про це повідомив П'ятий канал.

Валентина Тализіна Известия

В даний час лікарі оцінюють стан Тализіна, як середнього ступеня тяжкості.

Валентина Тализіна – російська актриса театру і кіно, народна артистка РРФСР. Вона зіграла понад 160 ролей у фільмах і серіалах, найбільшу популярність їй принесли кінокартини "Іронія долі, або З легким паром", "Після дощику в четвер", "Афоня".

Кадр з фільму "Іронія долі"

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі показали фото з Європейського медичного центру на Рубльовці, де проходить реабілітацію хвора на рак російська актриса Анастасія Заворотнюк.

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