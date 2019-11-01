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1 листопада • оновлено в 17:33
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Зірка "Іронії долі" був терміново госпіталізований: що з ним

1.7т Читати матеріал російською

Художній керівник Московського академічного театру сатири Олександр Ширвіндт переніс операцію на серці.

Актор був госпіталізований кілька днів тому в одну зі столичних клінік. Там йому поставили кардіостимулятор. Як повідомляють Известия, Ширвіндт залишиться в лікарні ще на кілька днів.

Олександр Ширвіндт

Олександр Ширвіндт

відкриті джерела

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19 липня акторові виповнилося 85 років. Популярність Олександру Ширвіндту принесли ролі в таких фільмах, як "Іронія долі", "Троє в човні, не рахуючи собаки", "Вокзал для двох", "Найчарівніша і найпривабливіша".

Олександр Ширвіндт

Олександр Ширвіндт

Кадр з фільму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий український художник Іван Марчук, заявивши, що пошкодував про те, що свого часу повернувся з США в Україну.

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Особа
Олександр Ширвіндт
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Здоровья вечно молодому Ширвиндту! Изумительный актер и человек.
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