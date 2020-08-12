Зірка "Інтернів" зізнався, що економить на їжі, аби прожити в Лондоні

Російський актор Дмитро Шаракоїс, який зіграв Борю Лєвіна в серіалі "Інтерни", зізнався, що економить на їжі та п'є воду з-під крану, щоб прожити в Лондоні.

Знаменитість покинув Росію в 2018 році через творчу кризу. Тепер актор працює маляром на будівництві і дає поради шанувальникам, які хочуть переїхати до Великобританії, пише видання "КП".

"Зараз у мене в Лондоні Pre-Settled Status (статус поселенця). Це означає, що згодом я зможу отримати громадянство. Часом буває сумно і самотньо, але я зважився. Чому? У Росії не було грошей, роботи, я навіть намагався влаштуватися продавцем в Apple – не взяли і туди. Потім працював таксистом", – поділився 33-річний Шаракоїс.

Шаракоїс працює на будівництві в Лондоні starhit.ru

Дмитро зізнався, що задля економії купує в супермаркетах продукти зі знижкою, в яких ось-ось закінчиться термін придатності. Воду він п'є з-під крану, і за два роки на його здоров'я це ніяк не вплинуло.

Артист продовжує активно відвідувати кастинги. Поки що йому вдалося тільки потрапити в рекламу пива до чемпіонату "Євро-2020", але вона не вийшла через перенесення заходу. Загалом він задоволений життям у Великобританії, але раніше часто впадав у депресію.

"Коли я більше двох місяців жив у знайомих і працював з ранку до вечора – це був жах. Так часто я ніколи не думав про самогубство. Було дуже важко. Зараз рідко трапляються такі думки", – розповів Шаракоїс в одному з випусків на своєму Youtube-каналі.

Дмитро Шаракоїс продовжує активно відвідувати кастинги hotspur.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро грав у серіалі "Інтерни" до третього сезону, а опісля несподівано пішов з проєкту. Сором'язливий ботанік, який закрутив роман із медсестрою Любою, був одним із найяскравіших героїв. Пізніше він зізнався, що боявся стати заручником одного амплуа. Після цього актора не запрошували на інші кастинги.